Brandweer Brussel opent rouwkapel voor collega die omkwam bij brand in Sheratonhotel

De brandweer van Brussel heeft een rouwkapel ingericht in de kazerne op de Helihavenlaan. Daar kan iedereen vandaag langsgaan tussen 11 en 15.30 uur om een laatste eer te brengen aan brandweerman Jean-François Spelmans. Die overleed vorige week tijdens een brand in het Sheratonhotel. Daar zijn momenteel renovatiewerken aan de gang, de brand ontstond waarschijnlijk in een technische koker. Bij het blussen stortte de roltrap in elkaar waar Spelmans aan het blussen was. Hij liet er het leven.

Gisteren ging de rouwkapel al open voor de collega's. De brandweermannen vormden een erehaag toen de kist van Spelmans de kazerne werd binnengedragen. Vandaag is ze toegankelijk voor het publiek via de Frontispicestraat.