Na "Pano": Weyts wil dat meldpunt buíten universiteiten klachten kan behandelen over grensoverschrijdend gedrag 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) belooft om een extern meldpunt op te richten voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Dat meldpunt moet dus losstaan van de onderwijsinstellingen. Dat heeft hij gezegd in de commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. Vorige week getuigden in “Pano” meer dan 30 doctoraatsstudenten over machtsmisbruik door twee professoren aan de UGent en de KU Leuven.