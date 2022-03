Comedian Alex Agnew annuleert optreden op wei van Werchter: "Wrong time, wrong place, wrong idea"

De Antwerpse comedian Alex Agnew laat weten dat zijn optreden op de wei van Werchter in juni toch niet doorgaat. "Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea", klinkt het in een persbericht. Iedereen die een ticket kocht, zal terugbetaald worden. Zijn nieuwe show "Wake me up when it's over" komt er wel, maar pas tegen het najaar.