Damiaanactie waarschuwt voor stijging van tuberculose in ons land

Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie en vooral de longen aantast. Een kwart van de wereldbevolking is besmet met slapende tbc-bacteriën. Jaarlijks ontwikkelen 10 miljoen mensen actieve tbc en overlijden 1,4 miljoen mensen. Het is na Covid-19 de dodelijkste infectieziekte ter wereld.

In 2020 zijn wereldwijd minder besmettingen opgespoord, ook in ons land. In 2020 werden 830 nieuwe gevallen gedetecteerd, 138 minder dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).