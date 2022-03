De verwoestende kracht van propaganda en nepnieuws

Waarom zouden we niet ook mogen berichten over de aanwezigheid van extreemrechtse milities in Oekraïne? Waarom zouden we niet kritisch mogen zijn over de manier waarop we naar vluchtelingen kijken?

Benefietshows zijn er wél voor vluchtelingen die onze kleur hebben en die op ons lijken, maar niét voor alle anderen die uit het Zuiden of het Midden-Oosten komen. De empathie van het Westen voor oorlogsslachtoffers lijkt nogal wispelturig. Dat zeggen, is nuance aanbrengen. Maar: nuance is lastig en kan het gemak van de zwart-witmening danig verstoren.

Systematische oneerlijkheid vernietigt onze opvattingen over de realiteit. En dat is precies de bedoeling. Liegen is de essentie van autoritaire leiders. Dat zie je bij de Russische president Vladimir Poetin, dat zag en zie je bij de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. De leugens worden als wapen ingezet, met opzet gepland en verspreid. Ook al is het schokkend om te zien hoe onfatsoenlijk dat allemaal is. Het gevolg is: ontwrichting en veel onrust. En dat is precies het opzet.