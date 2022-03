Droom van Leuvenaar voor muntstuk hulpverleners komt uit

In november 2021 lanceerde Mattias Langens van het OCMW van Leuven het idee om een euromunt uit te brengen, speciaal voor de hulpverleners in ons land. Of de munt er nu op zijn vraag komt, weet hij niet maar de man is wél blij. "Daarmee plaatsen we onze zorgverleners in de geschiedenisboeken. Nu is de focus op hen wat verdwenen door ander nieuws. Maar het is belangrijk dat we niet vergeten wat de zorghelden allemaal voor ons hebben gedaan. Ik hoop wel dat er meer volgt, dan alleen een muntstuk. Maar dat er ook een structurele oplossing komt zodat we meer mensen en meer handen aan de bedden hebben."