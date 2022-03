Situatie in Sri Lanka gaat van kwaad naar erger en daar zit oorlog in Oekraïne 7.000 kilometer verder voor iets tussen

Bij de bevolking heerst er een groot ongenoegen over de rol die de overheid in deze economische crisis speelt. Velen beschuldigen de regering ervan een contraproductief beleid te hebben gevoerd. Door dat beleid werd de groei van de economie vertraagd en schoot de inflatie omhoog. Het plan om de landbouw van Sri Lanka minder afhankelijk te maken van geïmporteerde kunstmest en pesticiden draaide ook uit op een fiasco. De oogst van thee en rijst was zelden zo slecht.

Ook de roepi, de lokale munt, is enorm in waarde gezakt. De woede ten opzichte van de overheid is groot: massaal komen mensen op straat. Ze eisen het aftreden van de regering. Toch lijkt het dat dat niet zo snel zal gebeuren. De regeringspartij van president Gotabaya Rajapaksa heeft een absolute meerderheid in het parlement en is daardoor zo goed als onaantastbaar.