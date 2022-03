"Schouderklopjes zetten eensgezindheid in de verf": Wat onthult communicatie over topontmoetingen?

Gisteren was een hoogdag voor de internationale diplomatie. Precies één maand na de start van de oorlog in Oekraïne zakte de Amerikaanse president Joe Biden af naar Brussel om er een bijeenkomst van de NAVO en de G7 bij te wonen. Hij was ook aanwezig tijdens een deel van de EU-top.

Volgens buitenlandjournalist Bert De Vroey haalt die dag vol topontmoetingen misschien wel de geschiedenisboeken. "Het is eigenlijk Poetin die geschiedenis heeft geschreven door de oorlog te beginnen in Oekraïne en op die manier 75 jaar vrede tussen landen in Europa te verstoren. Ook de reactie van de NAVO en de Europese Unie daarop is geschiedenis. Die reactie is al een tijdje aan de gang, maar dit was een een kristallisatiepunt waarop die reactie ook zichtbaar is geworden."

Naast concrete beslissingen die de wereldleiders namen -de NAVO gaat bijvoorbeeld meer troepen en wapens sturen naar de oostelijke lidstaten - vertelt ook de manier waarop de leiders communiceren en met elkaar omgaan heel wat. Buitenlandjournalist Bert De Vroey vertelt in "Laat" wat hem is opgevallen.