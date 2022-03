Eerste 55 Oekraïense vluchtelingen komen aan in oud Radio 2-gebouw in Hasselt

Maatschappelijk assistenten, medewerkers van de stad en vrijwilligers hebben de campus aan de Albrecht Rodenbachstraat klaargestoomd om er ook een huiselijke sfeer te kunnen maken. “Er waren wel wat basisbenodigdheden aanwezig", zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). "Maar we hebben in ijltempo zaken in beweging gezet om vandaag van een kwalitatieve collectieve opvang te mogen spreken. Bovendien kunnen we in de Welzijnscampus eenvoudig een huiselijke sfeer creëren, wat een enorme meerwaarde is voor de gasten.”