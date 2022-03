Stad Antwerpen en TreinTramBus overwegend positief over plannen om Antwerps tramnetwerk uit te breiden

De reacties op de haalbaarheidsstudies van het tramnetwerk in Antwerpen, die vandaag werden voorgesteld in het Vlaams Parlement, zijn overwegend positief. Er worden 8 projecten voorgesteld, waaronder een tram op de Bisschoppenhoflaan in Deurne, een tram naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, een verbinding tussen de districten en extra tramtunnels in Berchem en Deurne-Noord.