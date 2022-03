Europese fietsroute doorkruist nu ook Brussel

De route EuroVelo 5 is een stuk van een Europees fietsnetwerk. De fietsroute is in totaal 3.200 km lang en loopt door zeven Europese landen, en vanaf nu ook door Brussel. De route is dé manier om door Europa te trekken met de fiets. En voor Brussel is het een meerwaarde dat die nu ook door de Europese hoofdstad loopt, zegt Jeroen Roppe van Visit.Brussels: "Dit is een verbinding tussen noord, zuid, west en oost in Europa, met Brussel als kruispunt en als hart van Europa. Vanaf nu is er bewegwijzering in Brussel op de plaatsen waar de fietsroute EuroVelo 5 langskomt."