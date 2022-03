Ex-mijnwerkers eisen maandag in Brussel schadevergoeding en meer geld voor Limburg

"Onterecht", zo vond de KS-Vriendenkring, die verschillende juridische en fiscale experten daarover opzoekingswerk liet uitvoeren. Hun conclusies lijken de mijnwerkers gelijk te geven. Volgens hen is er door de fiscale inhouding een recht op schadevergoeding en intresten ontstaan. Maar daar zijn de specialisten bij de federale diensten het dan weer niet mee eens. "Wij twijfelen er niet aan dat we de wet volledig aan onze kant hebben en als de regering de wetten niet uitvoert dan zullen we elke maand terug naar Brussel trekken" volgens Michel Dylst, voorzitter van de KS-Vriendenkring. De mijnwerkers zeggen ook dat destijds alle reconversiegelden - uitgespaard op de sluiting van de mijnen - niet aan Limburg zijn toegekend en daarom eisen ze dat die alsnog aan de investeringsmaatschappij LRM overgemaakt worden.

Maandag rijden mijnwerkers met bussen vanuit Heusden-Zolder richting Brussel, de organisatoren rekenen op een 3.000-tal betogers.