Oekraïne dringt Russische leger terug bij Kiev, Loegansk en Donetsk krijgen het zwaar te verduren

Er woedt momenteel een grote brand in de haven van Berdyansk, zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van Marioepol. De Oekraïense marine noemt het een geslaagde aanval op een Russisch troepentransportschip. Het schip, de Orsk, is begin deze week aangekomen en zou nu zijn verwoest. Voor de aanval op Oekraïne worden naar verluidt tien van deze transport- en landingsschepen in gezet. Ze kunnen elk bijvoorbeeld twintig tanks of veertig pantserwagens vervoeren. Het is voorlopig niet mogelijk de claims te verifiëren.