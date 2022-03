Droge mest uit gekantelde aanhangwagen heeft tijdlang rotonde geblokkeerd op N47 in Zele

Rond 12u30 is de open laadwagen achter een tractor gekanteld op een rotonde op de N47 in Zele. De container was geladen met droge mest, en die kwam over de hele rijbaan te liggen richting Dendermonde. De politie Berlare/Zele vroeg weggebruikers dan ook om die plek te mijden. Maar nu is de rijbaan weer vrij zijn.