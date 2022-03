Gentenaar kruipt 40 kilometer op handen en voeten en legt zo een "Bear Crawl"-marathon af

Maar hoe is het zo ver gekomen dat de man besloot een marathon te kruipen? Een mens is immers niet gemaakt om zich op handen en voeten voort te bewegen. Veel heeft te maken met de lockdown, vertelt de man: "Vlak voor die startte heb ik een nieuwe zaak geopend. Ik geef persoonlijke trainingen aan ondernemers. Door de pandemie was iedereen in ons team een beetje zijn motivatie kwijt. Ik heb toen gezegd dat ik iedere dag een van de zwaarste oefeningen zou doen, maar dan moest iedereen beloven dat ze aan hun gezondheid zouden blijven werken."