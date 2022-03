Gentse Kringwinkel opent schenkpunt voor kleren, boeken en elektronica in twee supermarkten

Oude kleren, vergeten boeken of overbodige huishoudapparaten een tweede leven geven? Het kan in Oostakker en Sint-Denijs-Westrem nu gewoon in de winkel. Zo installeerde Carrefour samen met de Kringwinkel een 'Circle Wall’ in 2 van zijn vestigingen. Dat is een wand met cirkelvormige gaten waar je spullen in kwijt kan. Die belanden dan rechtstreeks in de container van de Kringwinkel. Ook de ophaalpunten voor papier, lampen en plastic zijn in de Circle Wall geïntegreerd.