Professoren die na "Pano" in opspraak kwamen, mogen gebouwen universiteit tijdelijk niet binnen 

In de "Pano"-reportage over machtsmisbruik aan de universiteiten van Gent en Leuven kwam een professor van de faculteit bio-ingenieurs­wetenschappen in opspraak. Het gaat om een gerenommeerde professor aan de vakgroep Plant en gewas. 21 doctoraatsstudenten getuigden over vernederingen, scheldpartijen, financieel gesjoemel en gebrek aan wetenschappelijke integriteit door de man.