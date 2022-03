Lokeren plaatst borden om te waarschuwen voor agressieve buizerds

Lokeren zal bordjes plaatsen in de buurt van de Kerkwegel om passanten te waarschuwen voor buizerds in de buurt. Die zijn een nest aan het maken. De vogels bakenen hun territorium af. En, vooral joggers en fietsers lijken een probleem te vormen. Er kwamen al verschillende meldingen binnen bij de stad over buizerds die mensen probeerden aan te vallen. "Het is de tijd van het jaar", zegt Wannes Nimmegeers van de groendienst van Lokeren. "In maart gaan buizerds paren, een nest bouwen en hun territorium afbakenen. Als ze zich daarbij bedreigd voelen, dan vallen ze aan. Maar er zijn wel enkele tips die je kunnen helpen om zo'n aanval te voorkomen", zegt hij.