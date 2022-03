Hagelandse fruitteler schenkt appels en peren aan Oekraïne

Lang moest Louis De Cleene van fruitteeltbedrijf de Devos Group in Bekkevoort niet twijfelen . “Wat een pracht initiatief van Guido en Svitlana. En omdat we ook heel wat mensen uit Oekraïne tewerkstellen hebben we ook echt wel voeling met de regio. Ik denk zeker dat daardoor ook heel wat van mijn collega’s bereid zullen zijn om fruit te schenken”.

En daar hopen Guido en Svitlana natuurlijk op. Want Oekraïne was tot 2014 hun thuis. Ze woonden in Donetsk maar toen er in 2014 oorlog uitbrak in het gebied, besloot het koppel om met hun dochter naar België te vluchten. Sindsdien wonen ze in Waanrode bij Kortenaken. Toch heeft het koppel nog heel wat vrienden en familie in Oekraïne en dus maken ze zich veel zorgen. “Ik kon niets doen”, vertelt Svitlana. “Tot Guido met dit idee kwam.” Hulpgoederen sturen was zijn plan.

“We kennen iemand aan de grens die mensen in Oekraïne helpt. En die zegt dat er vooral een tekort is aan verse voeding”, doet Guido zijn verhaal. “En omdat wij in het Hageland wonen, bedacht ik het idee om fruit naar daar te sturen. Ik heb daarop de Devos Groep gecontacteerd en die waren meteen bereid. Nu gaan we de andere fruittelers contacteren om een vrachtwagen te vullen. Om het transport te kunnen financieren hebben we spaarpotten gemaakt die we bij de plaatselijke handelaars gaan plaatsen, we hopen dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage leveren."