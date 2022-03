Halle klaar voor carnaval: "In jaren '80-kostuum 4 dagen alles geven en hopen dat het goed loopt"

Ook de klanten zijn blij dat carnaval weer voor de deur staat al hebben sommigen toch wat twijfels. "Eindelijk kunnen we opnieuw feesten en dit zou wel eens het grootste carnavalsfeest ooit kunnen worden", vertelt een klant op zoek naar een snor. "In Aalst is er dit jaar geen carnaval, hier wel, dus we verwachten heel wat carnavalstoeristen die naar hier afzakken en daar ben ik toch wel wat bang voor. Heel veel volk samen is op dit moment misschien nog iets te riskant. We zullen zien hoe het loopt. Laat ons vooral hopen dat het een fijn feest is en dat we niet hetzelfde meemaken als de carnavalisten in Strépy. Laat ons vier dagen lang feesten."