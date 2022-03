Hasselt test zelfrijdend busje tussen de Trixxo Arena en de universiteitscampus

Het gaat om een klein busje waar net 6 mensen in passen. Opvallend is dat er geen stuur aanwezig is aan de binnenkant en dat het voertuig zelf rijdt zonder chauffeur. “Voorlopig is het een test met de steun van de Europese Unie, want het is een technologie die splinternieuw is en die nog nergens echt wordt ingezet, tenzij in een gecontroleerde omgeving zoals een luchthaven”, vertelt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (Roodgroen+). “Het busje zal rijden tussen parking H van de Trixxo Arena die we vandaag aan het bekijken zijn als randparking, tot aan de universiteitscampus aan de Elfde-Liniestraat."