Boom geeft gratis huisvuilzakken aan inwoners met incontinentieproblemen

De gemeente Boom geeft gratis huisvuilzakken aan inwoners die kampen met incontinentie en stomapatiënten. "Het incontinentiemateriaal voor volwassenen moet tegenwoordig in de restafvalzak in plaats van in de GFT-bak, en dat is duurder. We willen helpen met de kosten", zegt schepen van Sociale zaken Inge De Ridder (N-VA).