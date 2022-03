Julius Persoone ziet prijs van hazelnoten met helft toenemen: “Het belooft niet veel goeds, maar we doen ons best”

“De prijzen van room, boter en fruit stijgen enorm. De prijzen van hazelnoten zijn dit jaar al met 50 procent gestegen”, zegt Julius Personne. “Het belooft niet veel goeds, maar we blijven ons best doen. “Voorlopig gaan we onze prijzen niet aanpassen, in de hoop dat de grondstofprijzen snel terug zakken. Nu hebben we eigenlijk verlies, maar we gaan zo ver mogelijk tot we met het mes op onze keel staan. Dan gaan we een paar aanpassingen doen, maar voorlopig gaat de klant bij ons niets voelen.”