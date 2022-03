Kinderen van Oekraïense vluchtelingen bang van F-16's die overvliegen in Pelt: "We proberen hen gerust te stellen"

"We zitten hier dichtbij de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel", zegt burgemeester van Pelt Frank Smeets (CD&V). "Ze zijn daar oefeningen aan het doen, want ons leger is in verhoogde staat van paraatheid. We hebben dus de mensen verwittigd dat ze geen schrik moeten hebben, want we merken dat vooral de kinderen daarvan opschrikken. Ze dragen dat waarschijnlijk mee van de bombardementen ginder. We zeggen dan dat die F-16's hier niet zijn om bommen te gooien maar om hen te beschermen."