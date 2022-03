Studenten van Kulak in Kortrijk zamelen 24 uur geld in voor kankeronderzoek

“Kulak 24 uur” is een initiatief van studentenvereniging BeMSA Kulak (Belgian Medical Students Association), in samenwerking met KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en het presidium van de campus. De opbrengst gaat naar het Leuven Kankerinstituut. Vorig jaar moest het nog online, nu konden ze hun evenement organiseren in een stralende lentezon.

Er werd stevig gepuft en gezweet op de campus in Kortrijk. Om 11 uur startte de 6-urenloop. Ze lopen rondjes van 600 meter waarvan de helft van het parcours door het gebouw is. Sommige studenten zijn zeer ambitieus en gaan voor de volle 6 uur: “Eigenlijk hebben we les, maar nu lopen we. We willen een marathon lopen, maar staan onszelf toe om ook te stappen. Per uur moeten we dus 40 minuten lopen en kunnen we 20 minuten stappen. We hebben niet getraind, maar we hebben veel courage.” Een van de studenten loopt met een zelfontworpen t-shirt rond. “Al mijn sponsors staan erop. Allemaal zaken uit mijn buurt. Ik heb 400 euro opgehaald”, zegt hij trots.

Amber Bouckaert is een van de organisatoren. “Als toekomstige artsen vinden wij het kankeronderzoek van onze universiteit natuurlijk erg belangrijk. De 6-urenloop is ooit ontstaan door professor Johan Swinne die hier les geeft. Zijn zoon vocht een tijdje geleden tegen kanker. Hij is ook nu de volle 6 uur aan het meelopen. Hij is het gelukkig gewoon als ultraloper.”