Stadsregio Turnhout verwelkomt Kasterlee en Lille en zal van naam veranderen: "We horen het woord 'stad' niet graag"

De Stadsregio Turnhout zal wel van naam veranderen. "Het woord 'stad' horen we hier niet graag. We zijn een regio in ontwikkeling”, legt Marleen Peeters uit.



"Dat is begrijpelijk", zegt Bart Craane (CDE-Vlim.be), burgemeester van Beerse en voorzitter van Stadsregio Turnhout. Er kwam nog niet meteen een nieuwe naam uit de bus, dus werd het voorlopig RIT. "Dat kan staan voor Regiovorming in Turnhout of Regio in Transitie", verklaart Craane. "Met de toetreding van Lille en Kasterlee komt er een nieuwe dynamiek. We bekijken de komende maanden op welke domeinen we kunnen samenwerken."