Zomer 2021 beste ooit voor Limburg, met meer dan 1,5 miljoen overnachtingen

De eerste maanden van 2021 waren moeilijk, met veel beperkingen en gedwongen sluitingen. Toch waren er in de eerste zes maanden van 2021 toch al 32,9% meer aankomsten in Limburg dan in 2020. Daarna begon Limburg aan zijn inhaalrace. De zomer van 2021 brak alle records en was goed voor meer dan 1,5 miljoen overnachtingen. Nooit eerder deed het verblijfstoerisme het hier beter. Ook in het najaar bleef Limburg de positieve trend vasthouden. In november waren er zelfs zeven keer zoveel aankomsten dan in 2020.