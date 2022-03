Blog - Top start in Brussel met komst van NAVO-baas Stoltenberg, president Zelenski roept op tot wereldwijd protest

Vandaag zal Joe Biden als eerste Amerikaanse president ooit aanschuiven als gast op een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie. Zijn aanwezigheid zet vooral in de verf hoe hecht de samenwerking in de confrontatie met de Russische agressor in Oekraïne is, maar sommigen in Europa zijn ook beducht voor de Amerikaanse druk voor extra sancties tegen het Kremlin, zoals een embargo op olie en gas.



Na de toppen van de NAVO en de G7 zal Joe Biden omstreeks 16 uur aan het Europa-gebouw aankomen waar hij een kort onderhoud met voorzitter Charles Michel zal hebben. Om 16.30 uur start dan de Europese Raad.

Waar Biden met de NAVO-partners het militaire antwoord op de Russische invasie van Oekraïne zal bespreken, ligt de focus in de besprekingen met de EU op de ondersteuning van Oekraïne en de ongeziene economische en financiële sancties die de VS, de EU en andere bondgenoten in stelling hebben gebracht tegen Moskou. Ze zullen van gedachten wisselen over potentiële achterpoortjes en omzeilingen van deze sancties via derde landen.