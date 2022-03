Vlaams-Brabantse locaties die in aanmerking komen voor nooddorp oorlogsvluchtelingen worden in kaart gebracht

"We zijn aan het bekijken welke plekken in Vlaams-Brabant geschikt zijn om er een nooddorp te bouwen", zegt gouverneur Jan Spooren. "We nemen contact op met de burgemeester of de eigenaar van die gronden en dan doen we een plaatsbezoek om te kijken of er een nooddorp kan gebouwd worden. "

"Wat me positief verrast heeft, is de grote bereidheid van de gemeenten om mee te werken", gaat Spooren verder. "Maar er zijn toch nog een aantal vragen waar we geen antwoord op hebben, bijvoorbeeld hoe het zit met de financiering en aan welke eisen die nooddorpen moeten voldoen. We hopen dat we die antwoorden snel krijgen van de Vlaamse regering."