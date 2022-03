Maldegemse treinfanaat laat oude stoomlocomotief van Pairi Daiza weer rijden

“Onze Brigadeloc uit het bouwjaar 1917 is hersteld en rijdt eindelijk weer over de rails in ons park”, vertelt Jason Van Landschoot. “Het is onze oudste stoomlocomotief, dus ook een beetje ons paradepaardje. De locomotief rijdt al 105 jaar rond en heeft een indrukwekkende geschiedenis. De restauratie gebeurde in Engeland, en dat was door de Brexit en de coronacrisis echt bijzonder. Normaal moet ik dat restauratieproces ter plaatse gaan opvolgen, maar dat kon nu niet. Ik heb dat moeten doen via wekelijkse online vergaderingen. Ik kan je verzekeren dat zo’n technisch huzarenwerk niet gemakkelijk vanop afstand te volgen is.”