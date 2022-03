Gentse Feesten worden groener: helft van eetkramen verplicht vegetarisch, "Zo is er minder CO2-uitstoot"

Bij de vorige editie serveerde 1 op de 3 eetkramen nog uitsluitend vegetarisch eten, nu wordt dat opgetrokken naar de helft. Voor de stad is het een logische beslissing, zegt schepen van feestelijkheden Bram van Braeckevelt (Groen): "We hebben al langer een traditie van vegetarisch eten in Gent. Daarom hebben we beslist om de standen die we zelf vergunnen, een groter vegetarisch aanbod te laten serveren. Zo kan iedereen aan zijn trekken komen, ook mensen die vegetarisch of vegan eten."