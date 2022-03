Molenbeekse scholen vragen oplossing voor lerarentekort: "In 40 klassen hebben ze geen leerkracht"

Er is al jaren een tekort aan leerkrachten in Brussel, maar het probleem wordt alsmaar groter. De scholengemeenschap van Molenbeek is daarom begonnen met een actie om de minister van Onderwijs wakker te schudden. Ze hebben een Facebookpagina opgericht: Help! Ben mijn leerkracht kweyt (waarbij 'Ben' en 'kweyt' verwijst naar onderwijsminister Ben Weyts). Daarop hebben al 40 klassen gereageerd met een foto van hun klas waar effectief geen leerkracht is.