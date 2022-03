NAVO keurt troepenversterking in Oost-Europa goed en belooft nog meer militaire hulp aan Oekraïne

De NAVO-landen spraken ook een "reset" van de langetermijnstrategie af, waarbij het vooral de bedoeling zal zijn om de oostflank van de NAVO - de Oost-Europese landen dus - structureel te versterken. Wellicht komt er een soort permanente positionering van NAVO-troepen in die landen. Er zullen ook meer vliegtuigen ter beschikking gesteld worden, meer raketsystemen en meer schepen. En ook op het vlak van cyberveiligheid worden de inspanningen verhoogd. De concrete details over die "reset" worden pas op een volgende top, in juni in Madrid, vastgelegd, zei Stoltenberg.

Aan het begin van de vergadering werd een videoboodschap van de Oekraïense president Zelenski getoond (zie verder). Die vroeg de NAVO om nog meer militaire hulp. Het bondgenootschap gaat daar ook op in, zei Stoltenberg, al krijgt Oekraïne niet alles wat het heeft gevraagd. Het gaat onder meer om antitankwapens, drones en luchtafweersystemen. De NAVO zal ook meer "substantiële financiële en humanitaire hulp" bieden en zal ook materiaal leveren aan Oekraïne om zich te beschermen tegen mogelijke aanvallen met biologische, chemische, radiologische of nucleaire wapens, net als opleidingsprogramma's om mogelijke besmetting door zulke wapens aan te pakken.

Op de vraag of er concrete aanwijzingen zijn dat Rusland zulke wapens wil inzetten in Oekraïne, zei Stoltenberg dat Rusland een "voorwendsel aan het creëren is", een aanleiding om ze te kunnen inzetten. Rusland beschuldigt het Westen er bijvoorbeeld al een tijdje van dat het chemische labo's in Oekraïne heeft. "We weten dat Rusland die wapens heeft en ze al gebruikt heeft op de eigen oppositie en in een NAVO-land (in de Britse stad Salisbury werd een ex-spion vergiftigd, red.) We zitten in een gevaarlijke situatie", zei Stoltenberg, die opmerkte dat het gebruik van zulke wapens in Oekraïne ook gevolgen kan hebben voor de NAVO-buurlanden.