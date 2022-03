Bekend Nederlands streetartcollectief brengt Eddy Wally weer tot leven op zijgevel Zelzaatse boekhandel

De gemeente Zelzate is een soort Banksy-kunstwerk rijker: een grote sticker van Eddy Wally siert de zijgevel van een boekhandel. Hoe en wanneer die afbeelding er gekomen is, is voorlopig een groot mysterie. Maar wat wel zeker is, is dat het aangebracht is door het Nederlandse streetartcollectief Kamp Seedorf. De man met de pet in de Zelzaatse straten vindt het werk een unicum.