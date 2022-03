Okapi geboren in Antwerpse Zoo met roze in plaats van blauwgrijze tong

"De okapi is een bedreigde diersoort. Het streefdoel om een populatie gezond te houden, is 270 dieren. Van de okapi's zijn er momenteel maar 178. Elke geboorte is dus een heel belangrijk gebeuren om de soort in leven te houden", zegt Ilse Segers. "De Antwerpse Zoo speelt daar een belangrijke rol in. Wij coördineren het kweekprogramma wereldwijd. In 1919 hadden we ook de wereldprimeur met de eerste okapi in de zoo."