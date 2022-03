Recordaantal klachten over telecomoperator Scarlet

In 2021 ontving de ombudsdienst in totaal 13.355 schriftelijke verzoeken tot interventie. Dat is een daling met 4,87 procent tegenover 2020, want toen waren er 14.039 klachten. Proximus staat nog steeds op kop met 4.930 klachten (tegenover 5.358 in 2020). Daarmee is de operator goed voor 41,78 procent van de behandelde klachten. In bijna 97 procent van de klachten leidde de bemiddeling tot een minnelijke schikking met de klant.