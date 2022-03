Oost-Vlaamse KMO’s zien toekomst somber in: “Bij sommige ondernemers merk ik paniek”

Uit een rondvraag van de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (Unizo) Oost-Vlaanderen blijkt dat de barometer van het ondernemersvertrouwen op slecht weer staat. De redenen daarvoor liggen voor de hand, zegt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van Unizo Oost-Vlaanderen: “De ene crisis is nog niet verteerd of daar is de andere al. De kosten voor Oost-Vlaamse KMO's worden onbeheersbaar.”