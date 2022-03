Vroedvrouw Thomas More gaat zwangere vrouwen helpen aan Pools-Oekraïense grens

Irina Coomans is ook opleidingshoofd vroedkunde bij Thomas More in Turnhout. “Er was veel vraag van studenten om mee te gaan, maar daar kiezen we bewust niet voor", vertelt Coomans. "We moeten hun veiligheid natuurlijk kunnen garanderen, en dat gaat niet in dat gebied." De studenten helpen wel vanop afstand . Ze zullen bijvoorbeeld zondag op de school komen helpen met het inpakken van de pakketten.