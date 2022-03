Plannen van Toekomstverbond rond Antwerpse mobiliteit zijn onbetaalbaar, zegt Rekenhof

Het Haventracé, waarvoor onder meer een grondige update van de Tijsmanstunnel nodig is, is volgens het Rekenhof het grootste probleem. "Vijf jaar na het afsluiten van het Toekomstverbond zitten alle deelprojecten nog steeds in de studiefase", zei Debucquoy. "Er is ook nog geen financiering voorzien in de begroting en er is geen enkele visie waar de middelen in de toekomst zullen worden gevonden. De belofte om dit tracé samen met de hoofdwerken te realiseren, is moeilijk haalbaar. Op die manier blijft het Haventracé een droom."