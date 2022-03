Politie spoort 79 vermoedelijke spookfirma’s op in Beringen, Ham en Tessenderlo

De wijkagenten controleren niet alleen de nieuwe firma’s, ook bestaande bedrijven kunnen een bezoekje verwachten. “Er zijn 79 bedrijven waartegen een proces-verbaal is opgesteld omdat er een vermoeden is dat het om een spookfirma gaat”, vertelt Thomas Vints van het politiecollege. “Van die bedrijven is 43% later failliet of in vereffening gegaan.”