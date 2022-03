Politie Westkust vindt opmerkelijk voorwerp in rugzak van liftende vrouw: "Een middeleeuwse goedendag"

Een patrouille van de politiezone Westkust controleerde gisteravond rond 19.55 uur een vrouw, die stond te liften op een brug boven de E40 in Adinkerke. De Franse vrouw duwde een overvolle boodschappentrolley vooruit en droeg een overvolle rugzak. Bij een identiteitscontrole merkte de ploeg op dat er een voorwerp in haar rugzak stak. Het voorwerp bleek een houten strijdvlegel te zijn, in de volksmond foutief een "goedendag" genoemd. Het ding is 47 cm lang en heeft een ketting van 13 cm. De vrouw beweerde dat ze de strijdvlegel in een vuilnisbak in Brussel had gevonden. De politie nam het wapen in beslag en stelde een pv op.