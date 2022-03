Aanvaring in de Kamer: Raoul Hedebouw (PVDA) kwaad omdat hij geen vraag mag stellen over de brandstofprijzen 

De voorzitster had die vraag aan minister Van Peteghem (CD&V) niet weerhouden omdat volgens het regelement van de Kamer in plenaire zitting geen vraag mag worden gesteld als het onderwerp de week voordien in een Kamercommissie is aan bod gekomen. De voorzitter van de commissie Financiën, Joris Vandenbroucke (Vooruit), bevestigde dat Hedebouw in de commissie een vraag had ingediend over de brandstofprijzen, maar zelf niet aanwezig was.