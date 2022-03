Beurs van Moskou heropent (gedeeltelijk) na bijna een maand, meteen stijging met 9 procent

Volgens econoom Tom Simons van KBC is de heropening van de beurs zeer kunstmatig en is het vooral een eerste stap richting normalisatie. Dat zei hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Aangezien buitenlanders niet mogen meedoen, is het puur voor de Russen zelf. Maar zij moeten natuurlijk ook hun aandelen kunnen verhandelen en posities afwikkelen. Dus het is toch wel belangrijk dat dat tandwiel van die economie begint te draaien, zij het in zeer beperkte mate."

"Aan de andere kant gaan natuurlijk de Westerse sancties onverminderd voort. De Russische bedrijven hebben het zeer moeilijk, zeker om te exporteren, omdat er nog altijd beperkingen zijn op de roebel. Dus is de heropening belangrijk? Nee. Is het een eerste stap richting normalisatie? Ja."