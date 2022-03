Shari wil na 20 jaar moordenaar van haar vader vinden: "Ik wil een gesprek met de dader en dat die gestraft wordt"

Volgens Shari zijn er tijdens het politieonderzoek fouten gemaakt. Ze vindt het vooral zwaar dat ze ook 20 jaar later nog steeds niet weet wat er met haar papa is gebeurd. Ze is ervan overtuigd dat de naam van de moordenaar in het gerechtelijk dossier zit. "Ik moet hem of haar dus waarschijnlijk wel gekend hebben. Daarom heb ik sindsdien heel weinig vertrouwen in anderen. Relaties opbouwen met mensen is voor mij nog steeds heel moeilijk."



Hoe ouder Shari wordt, hoe moeilijker ze het ermee krijgt. "Ik wil dat de moordenaar gestraft wordt en wil de dader laten weten dat ik nog altijd niet ben vergeten wat er gebeurd is. Ik zou heel graag een gesprek met hem of haar hebben. Ik vraag me echt af of die persoon ooit heeft stilgestaan bij het verdriet dat hij de nabestaanden van papa heeft aangedaan. De dader mag meteen ook alle kosten van mijn therapeut in al die jaren betalen." Shari hoopt op een doorbraak zodat ze het verlies van haar vader eindelijk een plaats kan geven. Ze werkt daarvoor samen met het Bureau Van Meerbeeck, dat onopgeloste misdaden aanpakt. "Dit is mijn laatste strohalm", aldus nog Shari.

Wie meer info heeft om het onderzoek verder te helpen, kan contact opnemen met het bureau.