Simon De Tavernier (27) uit Ronse is beste Maître d’Hôtel van België en meteen de jongste ooit

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een maître d'hôtel? “ Vooral gastvrijheid is heel belangrijk, maar je moet ook snel problemen kunnen oplossen en de gasten op hun gemak stellen.” Simon De Tavernier is momenteel sommelier in restaurant Château de Mylord in Ellezelles, een Waalse buurgemeente van zijn woonplaats Ronse. Als jongste winnaar van de wedstrijd mikt hij nog hoger: “Er was sprake van dat er nog een mondiale wedstrijd kwam in Japan, maar die gaat voorlopig niet door. Daar wil ik zeker aan deelnemen. Maar ik ben ook sommelier en mijn volgende ambitie is om de beste sommelier van België te worden.”