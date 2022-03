Smogalarm: morgen en overmorgen snelheidsbeperking tot 90 km/uur op verschillende snelwegen

In Brussel blijft zone 30 gelden op alle Brusselse wegen behalve op een aantal belangrijke verkeersassen. Daar wordt de snelheid verlaagd tot 50 kilometer per uur waar normaal een maximale snelheid van 70 of 90 km/uur geldt, en 90 kilometer per uur waar normaal 120 kilometer per uur geldt.

De politie voert verscherpte snelheidscontroles uit in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest. Het openbaar vervoer (MIVB) is tijdelijk gratis. Ook dagtickets voor de stadsfietsen van Villo! zijn gratis.

Houtkachels zijn ook verboden, tenzij het de enige verwarmingsbron in de woning is. En in openbare gebouwen wordt de temperatuur verlaagd tot 20 graden Celsius.