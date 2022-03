Spoeddienst Sint-Mariaziekenhuis breidt tijdelijk uit voor Carnaval Halle

Jaarlijks belanden tientallen bezoekers van Carnaval Halle op de spoeddienst omdat ze zich hebben bezeerd of te veel gedronken hebben. Om die patiënten op te vangen, richt het Sint-Mariaziekenhuis van Halle een extra spoeddienst in. Die komt onder andere in de ondergrondse garage en in containers. Geert Vanhassel van het ziekenhuis: "Op die manier komt de reguliere werking van de spoeddienst nooit onder druk te staan. En zo kunnen we alle patiënten, dus ook de carnavalisten rustig verzorgen en monitoren."