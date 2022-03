Proces tegen theatermaker Jan Fabre van start: beschuldigd van pesterijen, geweld en aanranding

Jan Fabre reageerde in het bewuste interview op de resultaten van een onderzoek dat in de nasleep van #metoo besteld was door toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). Uit dat onderzoek van de UGent bleek dat 1 op de 4 vrouwen in de cultuursector het afgelopen jaar slachtoffer was geweest van ongewenste fysieke of seksuele toenadering op het werk.

"Er moet altijd wederzijds respect zijn", zei Fabre. "En zeker in mijn type van werk. Mijn acteurs en dansers, zowel mannen als vrouwen, gaan fysiek en mentaal zeer ver en dat kan alleen maar gebeuren door vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en in de maker waar ze mee werken. Tot hier toe is dat altijd fantastisch verlopen."