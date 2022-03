Stationsgebouw van Heist staat te koop

Naast het stationsgebouw zelf, staat ook een conciërgewoning met 1 slaapkamer te koop. De minimumprijs die de NMBS wil, is 643.000 euro. “Aan ruimte en potentieel heeft dit gebouw geen gebrek”, klinkt het. “De spoorwegmaatschappij had geen intenties meer om te investeren in het stationsgebouw. Momenteel heeft het gebouw een desolate indruk en dat willen we veranderen”, zegt De Groote. “De uiteindelijke bedoeling is om er een levendige plaats van te maken."

De uiteindelijke verkoopprijs zal wellicht een stukje hoger liggen, waardoor potentiële kopers best een stevig zakcentje opzij hebben staan. Zeker omdat de gebouwen een opknapbeurt kunnen gebruiken. Volgens de NMBS zal de nieuwe eigenaar contact moeten opnemen met de gemeente Knokke-Heist om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de invulling.