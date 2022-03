PXL-Student wint prijs voor scriptie over impact van muziek op sport

Seppe Degelin heeft voor zijn bachelorproef onderzocht of muziek kan helpen bij het sporten. "Ik ben gaan bekijken hoe muziek impact heeft en wanneer muziek best te gebruiken valt om impact te hebben", zegt Seppe. "Ik ben dan zelf muziek gaan maken na mijn onderzoek en ik heb die muziek getest in een experiment, samen met het PXL roeiteam. Ik heb die muziek dan ook gebruikt in twee andere situaties en daaruit bleek dat muziek wel degelijk een effect heeft op sportprestaties."